Напомним, эта игра назначена на воскресенье, 11 сентября. Она пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
По информации источника, "Зенит" не оставляет попыток перенести этот матч. Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что лига отказалась удовлетворить просьбу сине-бело-голубых перенести матч на 10 сентября.
Сообщается, что мотивация "Зенита" - гостевые матчи нас следующей неделе через два дня на третий. 14 сентября сине-бело-голубые сыграют в Самаре с "Крыльями Советов" в Кубке России, а 17 сентября встретятся в Москве с "Динамо". В "Зените" считают, что такой календарь ставит петербургский клуб в неравное положение с соперниками.
Отмечается, что "Оренбург" согласен перенести игру с "Зенитом".
Источник: Bobsoccer
Источник: "Зенит" не оставляет попыток перенести матч с "Оренбургом"
"Зенит" предпримет еще одну попытку добиться переноса матча 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"