Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком". Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году.
По информации источника, должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. Вместе с ним на одну из руководящих должностей придет еще один человек из "Лукойла".
Отмечается, что Евгений Мележиков сохраняет за собой пост генерального директора клуба. Коммерческий блок и пресс-службу в "Спартаке" также решили не менять.
"Спартак" вчера, 4 сентября, проиграл "Зениту" на своем поле со счетом 1:2. Красно-белые открыли счет в матче в середине первого тайма, автором гола стал Александр Соболев. Во втором тайме москвичи дважды пропустили - у "Зенита" забили Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
Источник: Матч ТВ
Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента "Спартака"
В "Лукойле" определились с составом нового руководства "Спартака".
Фото: РИА Новости