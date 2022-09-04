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Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента "Спартака"

В "Лукойле" определились с составом нового руководства "Спартака".
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком". Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году.

По информации источника, должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. Вместе с ним на одну из руководящих должностей придет еще один человек из "Лукойла".

Отмечается, что Евгений Мележиков сохраняет за собой пост генерального директора клуба. Коммерческий блок и пресс-службу в "Спартаке" также решили не менять.

"Спартак" вчера, 4 сентября, проиграл "Зениту" на своем поле со счетом 1:2. Красно-белые открыли счет в матче в середине первого тайма, автором гола стал Александр Соболев. Во втором тайме москвичи дважды пропустили - у "Зенита" забили Деян Ловрен и Андрей Мостовой.

Источник: Матч ТВ


Спартак Федун Мележиков
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