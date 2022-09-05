– Является ли Захарян игроком уровня АПЛ? Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там. Перерос ли он уровень РПЛ? Тяжело сказать, я не считаю, что он перерос уровень РПЛ. Он и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное, – цитирует Онопко "РБ Спорт".
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян мог перейти в лондонский "Челси" в последние дни летнего трансферного окна. Об этом после сообщили официальные представители обоих клубов. Сделке помешали трудности, связанные с переводом денежных средств на счёт московского клуба. По итогам восьми сыгранных туров Российской премьер-лиги "Динамо" идёт на четвертом месте в турнирной таблицы. Подопечные Славиши Йокановича пока ещё не проигрывали в текущем сезоне. Захарян за семь игр отличился одним забитым голом, а также сделал две результативные передачи.
Онопко: Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там
Тренер сборной России и футбольного клуба "Ростова" Виктор Онопко высказался о сорвавшемся переходе Арсена Захаряна из "Динамо" в "Челси".
Фото: Чемпионат.com