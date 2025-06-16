- Реагирую вполне нормально. Валерий Георгиевич не раз говорил, что он устал от логистики и совмещения. На тот момент ситуация складывалась таким образом, что совмещение постов было невозможно и потому было принято такое решение. Раз он возглавил другой клуб, значит, ситуация и обстоятельства позволяли это сделать, - цитирует Арутюнянца "РБ Спорт".
13 июня было официально объявлено, что главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил также на правах совмещения московское "Динамо". В конце февраля 2025 года специалист по собственному желанию покинул "Ростов", в котором работал с полугодовой паузой в течение семи лет, мотивировав этот шаг желанием сосредоточиться на работе в национальной команде.
С февраля 2022 года сборная России незаконно отстранена от всех международных соревнований по политическими причинам и может проводить только товарищеские матчи.
Президент "Ростова" рассказал, как относится к тому, что Валерий Карпин возглавил московское "Динамо"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о своём отношении к тому, что экс-главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин возглавил московское "Динамо".
Фото: РПЛ