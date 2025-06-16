- Я понимаю, что "Пари НН" остаётся в РПЛ вместо "Химок". Но очень жалко, что химчане вылетели из РПЛ, потому что это подмосковная команда. Хоть там и есть проблемы с финансами, жалко, что никто не взял этот клуб под своё крыло. Было бы лучше, если бы в РПЛ остались "Химки", а не "Пари НН". У химчан есть всё: стадион, база, и ещё рядом Москва, - передаёт слова Джанашии "Чемпионат".
Ранее после оглашения итогов заседания бюро исполкома РФС стало известно, что "Пари Нижний Новгород" сыграет в Российской премьер-лиге сезона-2025/2026, несмотря на то, что проиграл стыковые матчи "Сочи" (2:1, 1:3). В турнирной таблице РПЛ волжане финишировали на 13-м месте, набрав в 30 матчах 27 очков. Занявшие 12-е место с 29 очками подмосковные "Химки" не смогут принять участие в следующем сезоне РПЛ, так как не смогли из-за финансовых проблем получить необходимую лицензию РФС-I.
Джанашия: было бы лучше, если бы в РПЛ остались "Химки", а не "Пари НН", потому что это подмосковная команда
Экс-нападающий московского "Локомотива" Заза Джанашия высказался о выборе "Пари НН" в качестве 16-го участника РПЛ в сезоне-2025/2026 вместо подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"