По данным источника, "Локомотив" достиг договоренности с "Уралом" по трансферу Кузьмичева. Сообщается, что "железнодорожники" заплатят за него около 1,5 млн евро.
Иван Кузьмичев является воспитанником тольяттинской "Лады". Он перебрался в "Урал" в сентябре прошлого года. Также на счету центрального защитника два матча в составе молодежной сборной России.
В нынешнем сезоне в активе Кузьмичева семь матчей в составе "Урала", в которых он не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Локомотив" договорился о трансфере защитника "Урала" Кузьмичева. Сумма сделки - 1,5 млн евро
Защитник "Урала" Иван Кузьмичев перейдет в "Локомотив".
Фото: РПЛ