Источник: переход Степанова из "Арсенала" в "Сочи" сорвался в последний момент

Трансфер защитника тульского "Арсенала" Данила Степанова в "Сочи" не состоялся в последний момент.

Фото: ФК "Арсенал Тула"





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Источник: Контракт 22-летнего футболиста с "Сочи" уже был согласован. Степанов приезжал в расположение своей будущей команды, но в последний момент трансфер сорвался. Вероятно, защитник неудачно прошел медобследование. Арсенал " проводит текущий сезон в Первой лиге под руководством Олега Кононова, "Сочи" выступает в Российской премьер-лиге, в предыдущем сезоне заняли второе место в ней. Даниил Степанов, перешедший в "Арсенал" на правах аренды из "Рубина" летом 2021 года, был выкуплен тульским клубом в декабре. В текущем сезоне не выходил на поле в футболке "Арсенала", а в предыдущем набрал 28 игр в РПЛ – забил один гол и отдал четыре результативные передачи.Источник: "РБ Спорт"