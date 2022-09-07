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Источник: переход Степанова из "Арсенала" в "Сочи" сорвался в последний момент

Трансфер защитника тульского "Арсенала" Данила Степанова в "Сочи" не состоялся в последний момент.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Контракт 22-летнего футболиста с "Сочи" уже был согласован. Степанов приезжал в расположение своей будущей команды, но в последний момент трансфер сорвался. Вероятно, защитник неудачно прошел медобследование.

"Арсенал" проводит текущий сезон в Первой лиге под руководством Олега Кононова, "Сочи" выступает в Российской премьер-лиге, в предыдущем сезоне заняли второе место в ней. Даниил Степанов, перешедший в "Арсенал" на правах аренды из "Рубина" летом 2021 года, был выкуплен тульским клубом в декабре. В текущем сезоне не выходил на поле в футболке "Арсенала", а в предыдущем набрал 28 игр в РПЛ – забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт".


Степанов Арсенал Сочи
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