По данным источника, Черевченко был основным кандидатом на вакантный пост главного тренера "Факела", но 48-летний специалист отклонил предложение воронежцев. Теперь клуб ищет другого тренера.
Напомним, ранее "Факел" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Олегом Василенко. Под его руководством команда вышла в РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице Первой лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата России "Факел" идет на 14-м месте после 8 туров. В активе воронежцев 4 набранных очка. В текущем сезоне "Факел" пока не одержал ни одной победы.
Источник: РБ Спорт
Источник: Черевченко отказался возглавлять "Факел". Клуб ищет другого тренера
Экс-тренер "Химок" Игорь Черевченко отклонил предложение "Факела".
Фото: РПЛ