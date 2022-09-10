– Для такой команды, как "Спартак" три титула за 18 лет – это мало. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство. Мог бы "Спартак" выиграть больше за этот период? Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграли по сути только "Зениту". Если бы они выиграли, то догнали бы Питер, – передаёт слова Мелкадзе "РБ Спорт".
Леонид Федун покинул все должности, занимаемые им в "Спартаке", летом 2022 года. Федун руководил клубом на протяжении восемнадцати лет. Сейчас управление "Спартаком" полностью перешло компании "Лукойл". Главный тренер "Спартака" на данный момент – Гильермо Абаскаль. Красно-белые после восьми сыгранных туров занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре проиграли дома "Зениту" со счётом 1:2, в этом встречаются на выезде с "Ростовом", которым руководит Валерий Карпин – бывший игрок, главный тренер и спортивный директор красно-белых.
Мелкадзе – об эпохе Федуна: для "Спартака" три титула за 18 лет – мало
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал результаты "Спартака" за последние 18 лет.
Фото: РПЛ