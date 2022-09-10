– Карпин настолько топовый тренер, что он на базе собирал жен футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес, – передаёт слова Зайнутдинова "Metaratings".
Бахтиёр Зайнутдинов и Валерий Карпин пересекались в "Ростове". Зайнутдинов выступал за ростовский клуб в период с 2019-го по 2020 год. Из "Ростова" Бахтиёр перешёл в ЦСКА, где играет и по сей день. Данный переход был совершён в августе 2020 года. На данный момент Зайнутдинов – игрок основы московского клуба.
Зайнутдинов: Карпин настолько топовый тренер, что объяснял жёнам футболистов, какую еду готовить
Футболист московского ЦСКА рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.
Фото: РПЛ