– Интересный состав. Да, много молодых, но, наверное, тренер хочет попробовать их заиграть. Рассчитываю ли я на то, что обратят внимание и на меня? Конечно, хотелось бы. Буду стараться. Но пока контактов с тренерским штабом сборной не было, – цитирует Мелкадзе "РБ Спорт".
В течений этой неделе Георгий Мелкадзе рассказывал, что его посещают мысли о смене гражданства, а после этого забил гол и отдал результативную передачу в игре с "Динамо", которая открыла собой девятый тур Российской премьер-лиги. "Сочи" дома обыграл "Динамо" со счётом 2:1, а Георгий был признан лучшим игроком этой встречи.
Мелкадзе: конечно, хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал расширенный список сборной России на сентябрьский матч со сборной Киргизии.
Фото: ФК "Сочи"