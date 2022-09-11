Баженов: я думаю, что "Спартак" надломило не поражение от "Зенита"

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– Нет, не думаю.– Пока не знаю. Посмотрим.– Я говорил, что будет ничья, но это, если не будет индивидуальных ошибок. С "Ростовом" нужно было играть максимально классно. У соперника - хорошая команда. В самом начале спартаковцы действовали нормально, но потом было не выплыть.