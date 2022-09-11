– Поражение от "Зенита" надломило "Спартак"?
– Нет, не думаю.
– На игре с "Локомотивом" как скажется это поражение?
– Пока не знаю. Посмотрим.
– Перед игрой с "Ростовом" вы говорили, что в этом матче будет ничья.
– Я говорил, что будет ничья, но это, если не будет индивидуальных ошибок. С "Ростовом" нужно было играть максимально классно. У соперника - хорошая команда. В самом начале спартаковцы действовали нормально, но потом было не выплыть.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Баженов: я думаю, что "Спартак" надломило не поражение от "Зенита"
Экс-полузащитник красно-белых Никита Баженов ответил на вопрос, оказало ли влияние поражение от "Зенита" на игру "Спартака" с "Ростовом".
Фото: РИА Новости