– Счет матча "Зенит" – "Оренбург" какой-то катастрофический и жуткий. Сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд… Посмотрите на "Оренбург" – у нас пока не хватает качества даже на 16 команд. Мне кажется, "Оренбург" был неправильно подготовлен главным тренером. Я слушала его предматчевое интервью: "Мы играем от себя". Что это такое? Все команды во всем футбольном мире изучают противника, как играть против него. Но то, что сказал Личка… Это что такое? Вот он и получил восемь безответных мячей. Именно "Оренбург" я бы не винила, клубу надо подумать насчет главного тренера. Уволят ли Личку после этого? Мне трудно об этом судить, нужно знать обстановку внутри клуба. Но так бездарно проигрывать 0:8 – это недопустимо, – цитирует Смородскую "Чемпионат".
"Зенит" принимал на своём поле "Оренбург" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга добился разгромной победы со счётом 8:0. Голы забивали Вендел (трижды), Сергеев, Кузяев, Малком (дважды) и защитник гостей Павловец в собственные ворота. После ещё одного сыгранного тура команда Сергея Семака продолжает заниматься первую строчку, на их счету 23 очка в девяти матчах. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Динамо". "Оренбург" занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 12:26 – разница забитых и пропущенных мячей команды Марцела Лички. Все свои три победы "Оренбург" одержал дома в играх против "Урала" (3:0), "Торпедо" (1:0) и "Химок" (3:1). Но самый первый домашний матч в текущем сезоне закончился для них поражением со счётом 2:4 от самарских "Крыльев Советов".
Смородская: "Оренбургу" надо подумать насчет главного тренера. Так бездарно проигрывать 0:8 недопустимо
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировало поражение "Оренбурга" от "Зенита" (0:8) и обвинила в нём главного тренера клуба Марцела Личку.
Фото: ТАСС