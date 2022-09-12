Напомним, Роша вышел в стартовом составе ЦСКА на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" (4:1). Бразилец провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился.
"Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись", - цитирует Федотова Bobsoccer.
1 сентября ЦСКА объявил о переходе защитника Виллиана Роши. Бразилец подписал контракт с красно-синими до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на год.
ЦСКА в таблице РПЛ занимает 2-е место, набрав в 9 матчах 20 очков. На 3 балла армейцы отстают от "Зенита" (23 очка).
Федотов: Роша дебютировал очень уверенно, мы с ним не ошиблись
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил дебют защитника Виллиана Роши в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА