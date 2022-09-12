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Источник: Новосельцев задумался о завершении карьеры – он не может найти себе новый клуб

Экс-защитник "Арсенала" Иван Новосельцев рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры.
Фото: "Арсенал" (Тула)
По данным источника, 31-летний футболист этим летом не нашел интересных ему вариантов продолжения карьеры. На данный момент вероятность найти себе команду оценивается как минимальная.

Отмечается, что бывший защитник "Зенита" этим летом отказался от предложения "ЧФР Клуж" из чемпионата Румынии. Сейчас он тренирует ФК "10", который выступает в Медиалиге.

Новосельцев играл за тульский "Арсенал" в минувшем сезоне. Футболист записал на свой счет 1 гол в 15-ти встречах Российской Премьер-лиги.

Источник: Metaratings


Новосельцев
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