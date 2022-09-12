"Новосельцев завершает карьеру? Все узнаете чуть позже", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний футболист не может найти себе новую команду и рассматривает возможность завершения карьеры. Предыдущий сезон Новосельцев провел в составе тульского "Арсенала" и забил 1 гол в 15-ти матчах Российской Премьер-лиги.
Агент Новосельцева прокомментировал слухи о завершении игроком профессиональной карьеры
Агент экс-защитника "Арсенала" Ивана Новосельцева Александр Клюев высказался о слухах относительно возможности завершения игроком профессиональной карьеры.
Фото: РПЛ