"Мы поговорили после матча [с "Торпедо"], Эрик был действительно счастлив, сказал, что хотел бы забивать в каждом матче… Думаю, Бикфалви и "Урал" будут становиться только лучше с каждым матчем… Рассчитываю и очень надеюсь на то, что в этом сезоне Эрик забьет минимум десять голов" , — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, "Урал" в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле оказался сильнее московского "Торпедо" (2:0) – это первая победа екатеринбуржцев в новом сезоне РПЛ. Бикфалви записал на свой счет дубль.
Подопечные Виктора Гончаренко набрали 4 очка в 9-ти турах и находятся в зоне вылета – на 15-м месте в турнирной таблице. 17 сентября "шмели" на своем поле примут грозненский "Ахмат".
Агент Бикфалви – после дубля игрока в ворота "Торпедо": в этом сезоне Эрик забьет минимум 10 голов
Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, высказался о состоянии футболиста после победы над "Торпедо".
Фото: ФК "Урал"