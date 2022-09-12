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Агент Бикфалви – после дубля игрока в ворота "Торпедо": в этом сезоне Эрик забьет минимум 10 голов

Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, высказался о состоянии футболиста после победы над "Торпедо".
Фото: ФК "Урал"
"Мы поговорили после матча [с "Торпедо"], Эрик был действительно счастлив, сказал, что хотел бы забивать в каждом матче… Думаю, Бикфалви и "Урал" будут становиться только лучше с каждым матчем… Рассчитываю и очень надеюсь на то, что в этом сезоне Эрик забьет минимум десять голов" , — цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, "Урал" в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле оказался сильнее московского "Торпедо" (2:0) – это первая победа екатеринбуржцев в новом сезоне РПЛ. Бикфалви записал на свой счет дубль.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 4 очка в 9-ти турах и находятся в зоне вылета – на 15-м месте в турнирной таблице. 17 сентября "шмели" на своем поле примут грозненский "Ахмат".


Урал Бикфалви
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