- У сильных спортсменов после поражения появляется реваншистский дух и желание быстрее исправить ситуацию, а не опускать руки и пропускать 4 в следующей же игре. Эти 2 матча показали, что "Спартак" крайне слабо играет в обороне, уровень игры в обороне - на уровне Второй лиги. Абсолютно пассивная игра, и при индивидуальной игре с футболистом, и при командной. Что "Зенит" делал, что хотел, что "Ростов", - приводит слова Нигматуллина "Газета.ru".
В домашнем матче 8 тура Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" московский "Спартак" потерпел поражение со счетом 1:2, открыв счет. В следующем туре красно-белые уступили на выезде "Ростову" со счетом 2:4, в этой игре столичный клуб также забил первым. В четырех последних матчах чемпионата России "Спартак" потерпел 3 поражения, уступив также на выезде московскому "Динамо" (0:1). По итогам 9 туров красно-белые с 16 очками занимают пятую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" 7 очков.
Нигматуллин: матчи с "Зенитом" и "Ростовом" показали - "Спартак" крайне слабо играет в обороне, на уровне Второй лиги
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал игру красно-белых в обороне в матчах РПЛ с "Зенитом" (1:2) и "Ростовом" (2:4).
Фото: РПЛ