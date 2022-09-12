"Краснодар" подал обращение в ЭСК по четырем эпизодам матча 9 тура РПЛ с ЦСКА

- "Краснодар" просит ЭСК дать оценку следующим эпизодам: назначенный пенальти в пользу ЦСКА на 26-й и 45+4 минутах матча, неназначенный пенальти в пользу "Краснодара" на 45+1 минуте и перебитый пенальти ЦСКА на 59-й минуте, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС "Чемпионат".
Матч 9 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Краснодар" завершился победой красно-синих со счетом 4:1, при этом свои первые три гола "армейцы" забили с назначенных в ворота гостей пенальти. После матча генеральный директор "быков" Владимир Хашиг заявил о желании привлечь к расследованию обстоятельств судейства этой игры.
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В службе коммуникаций РФС рассказали об обращении в Экспертно-судейскую комиссию, поданном "Краснодаром" по итогам выездного матча 9 тура с ЦСКА (1:4).
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