По информации источника, комиссия признала верными все решения арбитра встречи Сергея Иванова.
Напомним, встреча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" закончилась разгромной победой "армейцев" (4:1). Арбитр встречи Сергей Иванов назначил три одиннадцатиметровых в ворота гостей, каждый из которых был реализован.
После этого генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб будет инициировать расследование по итогам матча с ЦСКА. Возможно, что к делу будут привлечены правоохранительные органы.
Источник: Sport24
Гендиректор "Краснодара" Хашиг: обратились ли мы в правоохранительные органы по матчу с ЦСКА? Мы обратились в ЭСК
ЭСК признала верными все решения Иванова в матче ЦСКА - "Краснодар". Он назначил три пенальти в пользу армейцев
ЭСК РФС рассмотрела обращение "Краснодара" по поводу судейства в матче с ЦСКА в 9-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) (1:4).
Фото: ПФК ЦСКА