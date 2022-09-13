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ЭСК признала верными все решения Иванова в матче ЦСКА - "Краснодар". Он назначил три пенальти в пользу армейцев

ЭСК РФС рассмотрела обращение "Краснодара" по поводу судейства в матче с ЦСКА в 9-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) (1:4).
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, комиссия признала верными все решения арбитра встречи Сергея Иванова.

Напомним, встреча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" закончилась разгромной победой "армейцев" (4:1). Арбитр встречи Сергей Иванов назначил три одиннадцатиметровых в ворота гостей, каждый из которых был реализован.

После этого генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб будет инициировать расследование по итогам матча с ЦСКА. Возможно, что к делу будут привлечены правоохранительные органы.

Источник: Sport24

Гендиректор "Краснодара" Хашиг: обратились ли мы в правоохранительные органы по матчу с ЦСКА? Мы обратились в ЭСК


ЦСКА Краснодар Иванов
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