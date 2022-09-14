- Было бы интересно рассмотреть предложение "Спартака", если выйдет на меня в следующее трансферное окно? Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в "Челси" хотеть. Вместе с Захаряном? Да, воду ему носить (смеется). Если "Спартак" сделает предложение, то почему нет? Но на данный момент я - игрок "Урала", у меня действующий контракт, - передает слова Гаджимурадова Sport24.
24-летний атакующий полузащитник Рамазан Гаджимурадов перешел в екатеринбургский "Урал" в январе 2021 года из "СКА-Хабаровска", сумма трансферной компенсации составила 160 тысяч евро. В текущем сезоне вингер провел 9 матчей за "шмелей" во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Всего на его счету в "Урале" 47 сыгранных матчей, 4 забитых гола и 4 результативных передачи.
Гаджимурадов: если "Спартак" сделает предложение, то почему нет? А так я могу и в "Челси" хотеть, Захаряну воду носить
Атакующий полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов прокомментировал свое отношением к гипотетическому трансферному интересу московского "Спартака".
Фото: ФК "Урал"