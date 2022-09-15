– Соболь как обычно, ха-ха. Мне кажется, он неправ. Он толкнул Уткина в спину, Карасёв уже тянул свисток ко рту, чтобы назначить штрафной. А Соболев, видимо, за падение начал высказывать. Но ничего страшного, обоих можно понять. Побычили слегка, в драку не переросло, руки потом пожали – всё окей. Если бы Даня упал, когда Соболев его боднул, была бы красная карточка. Но Утя парень из Аксая – там район, в котором реальные пацаны. Мне кажется, один на один могли выйти после матча, ха-ха. Вообще без задней мысли. Соболь такой же по ощущениям. Но у них всё хорошо, – цитирует Комличенко "Чемпионат".
"Ростов" принимал московский "Спартак" 11 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Игра закончила победой хозяев со счётом 4:2. Счёт открыли красно-белые – забил Промес, но затем два мяча до перерыва в ворота Селихова отправили Полоз и Уткин. Во втором тайме Комличенко укрепил преимущество, забив третий. А на 71-ой минуте Полоз оформил дубль, забив с пенальти. Соболев смог отыграть ещё один гол на 76-ой минуте. Конфликт между полузащитником "Ростова" Даниилом Уткиным и форвардом "Спартака" Александром Соболевым возник в самой концовке матча и был погашен главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым, который вручил обоим по жёлтой карточке на 93-й минуте.
Комличенко – о стычке Соболева и Уткина в Ростове: Соболь как обычно. Мне кажется, он неправ
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал конфликт, произошедший между форвардом "Спартака" Александром Соболевым и Даниилом Уткиным в прошлом туре.
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