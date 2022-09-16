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Мележиков объяснил, почему "Спартак" был против переноса двух туров Кубка России на конец ноября

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, почему голосовал против переноса матчей Кубка России в интересах национальной сборной.
Фото: youtube.com
- Почему мы голосовали за то, чтобы не переносить 2 последних тура группового этапа Кубка? Это мнение главного тренера, которое я транслировал. Мнение основано, прежде всего, на том, что нет смысла удлинять период проведения игр, - по его мнению, мотивация будет минимальна в конце осеннего периода. С другой стороны, над мотивацией будем работать, наша задача - играть. Мы были готовы к тому решению, которое приняли большинство клубов. Даты проведения матчей, насколько я знаю - 23 и 27 ноября. Значит, будем играть, - передает слова Мележикова "РБ Спорт".

12 сентября в онлайн-режиме состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором решались вопросы внесения в регламент РПЛ поправок, связанных с календарем, и обсуждалось предложение перенести матчи двух последних туров группового этапа Кубка России на конец ноября, чтобы освободить окно для товарищеских матчей национальной сборной России. Представители московского "Спартака" и петербургского "Зенита" голосовали против этого переноса, однако такое решение большинством голосов было принято. Сборная России во второй декаде ноября 2022 года проведет выездной товарищеский матч со сборной Ирана, а также домашнюю контрольную встречу, соперником в которой с высокой вероятностью может стать сборная Боснии и Герцеговины.


Кубок России Спартак Мележиков
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