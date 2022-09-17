"Мое мнение как депутата: в нашей стране огромное количество хороших тренеров и менеджеров. Смысла приглашать иностранных специалистов, конечно, нет. Нам нужно возрождать наши кадры, которые остались не у дел сейчас. Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не говорит и не мыслит, как русский человек", - цитирует Терюшкова "Metaratings".
Напомним, ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в ближайшее время объявит о назначении иностранного спортивного директора. Позже в СМИ появилась информация, что речь идет о Поле Эшуорте, контракт с которым должен быть заключен в ближайшее время.
Ранее Пол Эшуорт уже работал в России - в 2005 году он несколько месяцев пробыл спортивным директором "Ростова". По его словам, он покинул клуб после того, как ему предложили сдать матч "Рубину". Кроме того, в процессе Эшуорт недолго исполнял обязанности и главного тренера ростовчан. Кроме того, британец работал в "Вентспилсе", "Риге", "Сконто" и "Астане".
Терюшков - об Эшуорте в "Спартаке": в России огромное количество хороших менеджеров. Нет смысла приглашать иностранцев
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора "Спартака"
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