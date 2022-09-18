"Я слышал, что Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня. Да я и сам думал: "Поменяйте меня, сил уже нет (смеётся)". Я пропустил около трёх недель — вышел и набегался. Был ли разговор с Абаскалем после матча? Нет, я был на допинге", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Зиньковский пропустил четыре матча "Спартака" после того, как в 7-м туре чемпионата России против "Факела" получил повреждение ключицы. 26-летний хавбек вновь появился на поле во втором тайме встречи с "Локомотивом" - он заменил форварда Шамара Николсона на 60-й минуте.
Подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее в московском дерби – 1:0. С 19-ю очками красно-белые занимают 5-е место в таблице РПЛ.
Зиньковский – о матче с "Локомотивом": слышал, Абаскаль хотел провести обратную замену и поменять меня
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о своем возвращении на поле в матче с "Локомотивом" после травмы.
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