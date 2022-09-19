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КДК возбудил дело против Макарова за слова арбитру про билеты в цирк

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что вингер "Динамо" Денис Макаров получил вызов на заседание комитета после слов в адрес лайнсмена в матче 10 тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
Фото: Global Look Press
- КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока "Динамо" Макарова. Макаров и арбитр Лунев приглашены на заседание, - передает слова Григорьянца "Чемпионат".

Ранее стало известно, что атакующий полузащитник "Динамо" Денис Макаров во время проигранного матча 10 тура Российской премьер-лиги против "Зенита" (0:2) в саркастической форме пообещал лайнсмену Алексею Луневу подарить ему билеты в цирк, инцидент произошел в подтрибунном помещении.

Макаров - боковому арбитру в матче с "Зенитом": я тебе билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь


КДК Динамо Макаров Григорьянц
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