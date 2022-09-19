"Поплыл" Карраскаль [в матче с "Торпедо"]. Не забивали в идеальных ситуациях Чалов и Гайч. Не были заметны Медина с Мендесом… А Смольникову и Лебеденко, которых мы знаем, на двоих больше семидесяти лет. Но как они бились!" - цитирует Радимова "СЭ".
ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне Российской Премьер-лиги в матче 10-го тура против "Торпедо". До этого подопечные Владимира Федотова оказались слабее "Зенита".
Красно-синие с 20-ю очками в активе находятся на третьей строчке чемпионата страны. 2 октября столичный коллектив в гостях сыграет с подмосковными "Химками".
Радимов – о победе "Торпедо": Смольникову и Лебеденко больше 70 лет на двоих – но как они бились с ЦСКА!
Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о победе "Торпедо" над ЦСКА со счетом 1:0 в 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Торпедо"