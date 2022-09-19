Накануне "Локо" со счетом 0:1 уступил "Спартаку". После 10-ти туров Российской Премьер-лиги москвичи занимают 12-е место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков. От зоны стыковых матчей москвичей отделяет всего 1 очко.
"Самое правильное, что может сделать "Локомотив" в перерыве на матчи сборных - убрать Циннбауэра и Цорна. Куда они ведут команду, я не понимаю. Им уже все говорят, что нужно срочно что-то менять, но эти слова никак не влияют на решение боссов "Локомотива", - цитирует Смородскую РБ Спорт.
Свой следующий матч "Локомотив" проведет 28 сентября против "Химок" в Кубке России. В РПЛ у "железнодорожников" следующий соперник "Урал". Встреча с екатеринбургским клубом состоится на "РЖД Арене" 1 октября.
Ранее "Локомотив" объявил об уходе из тренерского штаба Марвина Комппера.
Цорн заявил, что намерен отработать свой контракт с "Локомотивом" до конца
Циннбауэр не смог ответить на вопрос, уйдет ли он в отставку после поражения от "Спартака"
Смородская: "Локомотиву" нужно убрать Циннбауэра и Цорна
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила результаты "железнодорожников" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Локомотив"