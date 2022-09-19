– Это футбол, так бывает. Наверное, не лучший матч провели. Но, даже несмотря на это, имели большое количество моментов. Где-то прочитал, что установили очередной рекорд по количеству ударов и при этом по минимальному попаданию в створ ворот. Перекладина, штанга, много нереализованных моментов в ходе комбинаций. Болезненный, но полезный урок, потому что в любом матче нужно выкладываться до конца. То, что продемонстрировало "Торпедо" в матче с нами, – высокий уровень самоотдачи. Понятно, без фарта не обошлось, но тем не менее. К сожалению, имеем то, что имеем, но сделаем выводы. Надеюсь, больше такого не будем повторять, – цитируют Бабаева "Известия".
"Торпедо" и ЦСКА встречались между собой в рамках 10 тура РПЛ. Игра проходила на легендарном стадионе "Лужники", которая является домашней ареной "Торпедо", но до этого они не играли там из-за летних концертов и выступлений. "Армейцы" шли в самом верху таблицы, хозяева в самом её низу, но тем не менее победили номинальные аутсайдеры. ЦСКА после победы над "Крыльями Советов" и "Краснодаром" не смогли в Москве обыграть "Торпедо". Единственный гол в матче забил новичок "автозаводцев" – центральный защитник Стефан Шапич. Голевой передачей в этом эпизоде отметился 34-летний крайний защитник Игорь Смольников, ставший лучшим игроком этой встречи. После победы над ЦСКА "Торпедо" всё равно занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Бабаев – о матче с "Торпедо": болезненный, но полезный урок. В любом матче нужно выкладываться до конца
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал исход матча 10 тура РПЛ "Торпедо" - ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Торпедо"