"В результате игрового столкновения с игроком "Зенита" Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведет ему восстановительные мероприятия", - заявили в пресс-службе бело-голубых.
В текущем сезоне Захарян провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
В минувшие выходные "Динамо" на своем поле уступило "Зениту" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги. Игра на "ВТБ Арене" завершилась со счетом 2:0. Московский куб в таблице РПЛ занимает 7-е место, имея в своем активе 16 очков. Свой следующий матч "Динамо" проведет 28 сентября в гостях против "Оренбург" в Кубке России.
24 сентября в Бишкеке сборная России должна провести товарищеский матч с Киргизией.
Источник: Sport24
Источник: Захарян из-за повреждения покинул расположение сборной России
В "Динамо" подтвердили, что Захарян покидает расположение сборной России
Пресс-служба "Динамо" сообщила о том, что полузащитник Арсен Захарян покинул расположение сборной России и вернется в клуб.
Фото: ФК "Динамо"