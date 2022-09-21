"Нормально оценю игру Тюкавина, он нападающий и выходит на каждую игру, как киллер, и его задача забить. У Кости глаза горят, и в отличие от некоторых, он с уважением относится к молодежной сборной. Некоторые не хотели ехать играть за молодежную национальную команду, потому что считали, что уже переросли ее, но Тюкавин ни на секунду не сомневался в выборе и всегда был готов приехать и отдаться на поле за сборную", - приводит слова Сафонова "Metaratings".
Напомним, ранее сегодня молодежная сборная России на чужом поле разгромила сверстников из Белоруссии (6:1). Форвард "Динамо" Константин Тюкавин забил один из мячей в ворота соперника. Первоначально Тюкавина включили в расширенный список основной сборной России, но в итоге нападающего отцепили от итоговой заявки и он отправился на сбор молодежной команды.
Тюкавин дебютировал за "Динамо" в 2020 году. С тех пор он провел за бело-голубых 63 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 3+1 за 8 выходов на поле в матчах РПЛ.
Агент Тюкавина: Костя, в отличие от некоторых, с уважением относится к молодежной сборной
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента за молодежную сборную России.
Фото: РФС