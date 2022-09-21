По сведениям источника, клуб не впервые приглашает футболиста, но ранее он отказывал, поскольку хотел выступать за границей, а не в российской Первой лиге. Однако руководство уфимцев рассчитывает все же договориться с Башкировым, который все еще не может найти себе новый клуб.
Евгений Башкиров находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был польский "Заглембе", который расторг контракт с россиянином в апреле этого года. До этого Башкиров также выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Томь". Он является воспитанником "Зенита".
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Уфа" пытается подписать экс-полузащитника польского "Заглембе" Башкирова
Российский полузащитник Евгений Башкиров может продолжить карьеру в "Уфе".
Фото: ekstraklasa.org