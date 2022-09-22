"Виктор счастлив играть за ЦСКА. У нас были предложения из Италии и Бразилии, но мы выбрали Россию, потому что получили исключительно положительные отзывы о вашей стране. Мендесу тут комфортно", - цитирует агента Metaratings.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным днем ранее.
Мендес пополнил состав ЦСКА этим летом, перейдя из "Унион Эспаньола". Чилийский хавбек принял участие в шести матчах "армейцев" в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Агент Мендеса ответил на вопрос, вернется ли Виктор в ЦСКА после матчей за сборную Чили
Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, поделился мнением о будущем футболиста в клубе на фоне указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
Фото: ПФК ЦСКА