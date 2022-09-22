Медведев заявил, что процесс получения российского гражданства футболистами запущен. По его словам, футболисты сами выразили такое желание, "Зенит" помогает бразильцам в этом процессе.
"С учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России", - сказал Медведев.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские футболисты хотят получить российские паспорта, чтобы уменьшить траты на налоги. Сообщалось, что при этом речь не идет о смене футбольного гражданства.
Малком перешел в "Зенит" в 2019 году, Клаудиньо выступает за петербуржцев с 2021 года. В текущем сезоне Малком за сине-бело-голубых провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Клаудиньо в сезоне-2022/23 за "Зенит" сыграл в 9 матчах, забил в них 1 мяч и стал автором 3 голевых пасов.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Зенита" заявил, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что бразильские футболисты клуба Малком и Клаудиньо после получения российского гражданства смогут играть за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"