– У меня было много хороших тренеров в карьере, но Аленичев особенный. Он джентльмен. Умный тренер, хороший футбол ставил. Вы все видели, что он проповедовал атакующий футбол. Почему у него не получилось в "Енисее" в РПЛ? Много факторов. За результат отвечают все – игроки, тренеры и руководство, поэтому мы все были виноваты, – цитирует Кичина "Матч ТВ".
Дмитрий Аленичев возглавлял красноярский "Енисей" с лета 2017 года по лето 2019 года. С тех пор Аленичев никого больше не тренировал. До "Енисея" он работал в московском "Спартаке" и тульском "Арсенале". Валерий Кичин, выступающий в "Енисее", представляет сборную Киргизию и завтра (24 сентября) сыграет в составе национальной команды против сборной России. Встреча состоится в городе Бишкек.
Кичин: у меня было много хороших тренеров в карьере, но Аленичев особенный
Защитник "Енисея" и сборной Киргизии Валерий Кичин поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером красноярской команды Дмитрием Аленичевым.
Фото: "Советский спорт"