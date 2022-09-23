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Кержаков: сколько "Спартак" поменял тренеров и игроков за пять лет? Ничего хорошего из этого не выйдет

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался о частых перестановках в "Спартаке"
Фото: ФК "Зенит"
"Там такая тренерская чехарда была, сколько они поменяли за последние пять лет? А сколько игроков? У нас в этом плане всё стабильно. А если менять по несколько тренеров за сезон, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне нравится Абаскаль. Но сразу трудно построить команду-чемпиона. Может, если ему дадут год-два, это случится", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

За последние 5 лет со "Спартаком" работали 6 главных тренеров: Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль. Последний возглавил клуб летом этого года. Кроме того, еще два специалиста недолго исполняли обязанности главных тренеров: Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов.

В нынешнем сезоне красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. В активе "Спартака" 19 набранных очков, а отставание от "Зенита", который лидирует в чемпионате, составляет 7 очков.






Кержаков М Зенит Спартак
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