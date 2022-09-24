"Считаю, что и в клубе Тюкавин достоин получать больше игрового времени. Болельщики говорят: "Вот игрок не использовал свой шанс". Но трудно использовать шанс, выходя на пять минут. Когда ему давали время, он забивал три игры подряд", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Напомним, сегодня Тюкавин вышел на поле в стартовом составе молодежной сборной России и оформил дубль в ворота сверстников из Казастана (2:1). До этого форвард бело-голубых поучаствовал в разгроме Белоруссии (6:1). Первоначально Тюкавин получил вызов в основную сборную России, но не попал в итоговый список, поэтому отправился на сбор с молодежкой.
Тюкавин дебютировал за "Динамо" в 2020 году. С тех пор он провел за бело-голубых 63 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 3+1 за 8 выходов на поле в матчах РПЛ.
Агент Тюкавина - об игре за "Динамо": трудно использовать шанс, выходя на 5 минут
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о количестве игровой практики его клиента в клубе.
Фото: ФК "Динамо"