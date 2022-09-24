– На данный момент самый сильный – Куртуа. Он провел сумасшедшие матчи в прошлой Лиге чемпионов, вытащив игру с "Челси" и с "Ливерпулем" в финале. На кого из голкиперов я равняюсь? Сейчас нет такого. Когда был помладше, смотрел на Нойера, Облака и тер Стегена, – приводит слова Ломаева "Р-Спорт".
Иван Ломаев является основным голкипером футбольного клуба "Крылья Советов" и выходил на поле во всех десяти играх текущего сезона Российской премьер-лиги. Иван был вызван в сборную России на учебно-методические сборные для подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии. Провел сборы вместе с командой, но на игру в Киргизию не полетел, оставшись в России по решению тренерского штаба сборной.
Иван Ломаев назвал самого сильного вратаря в мире
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал, кого считает сильнейшим вратарем в мировом футболе на данный момент.
Фото: РФС