"Ему надо больше играть. Может быть, он тренеру не нравится, не знаю. С "Зенитом" сыграл пять минут, но, на мой взгляд, мог бы провести и больше. Наверное, тренера все в команде устраивает", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Нападающий пробился в основу после травмы Федора Смолова, но, когда конкурент восстановился, Константин снова начинает встречи на скамейке запасных.
Накануне, 24 сентября дубль Тюкавина принес молодежной сборной России победу над сверстниками из Казахстана.
Агент Тюкавина: Косте надо больше играть в "Динамо". Может быть, он не нравится Йокановичу, не знаю
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о количестве игровой практики его клиента.
Фото: ФК "Динамо"