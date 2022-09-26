Ранее сегодня стал известен состав совета директоров столичного клуба. Также "Спартак" объявил о назначении англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
Как рассказал Матыцын, бюджет "Спартака" на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить задачу по усилению состава. Поэтому финансирование будет увеличено.
"С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды", - заявил Матыцын.
По словам функционера, новый бюджет будет утвержден в октябре.
В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), а также стал обладателем Кубка России. В текущем сезоне красно-белые занимают 5-е место в чемпионате, имея в своем активе 19 очков.
Источник: ТАСС
"Спартак" увеличит финансирование для зимней трансферной кампании
Новый председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын рассказал о планах увеличить финансирование для зимней трансферной кампании красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"