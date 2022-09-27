"Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в "Ахмате". В свободное время общаюсь с семьей", - цитирует Талалаева "РБ Спорт".
Напомним, "Ахмат" объявил об увольнении Талалаева после поражения от "Пари НН" (1:3) в 10-м туре РПЛ. На тот момент грозненцы занимали девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в девяти турах. Талалаев возглавлял "Ахмат" с июля 2020 года.
После ухода Талалева "Ахмат" назначил новым главным тренером клуба Сергея Ташуева.
Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из "Ахмата"
Экс-тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, как проводить время после ухода из клуба.
Фото: РПЛ