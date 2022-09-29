"Матвей — тот игрок, который не уйдет из "Краснодара", даже если его будут выгонять. Но эти вопросы [о новом контракте] не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ", — передает слова Сторожука Metaratings.
Контракт Сафонова с "Краснодаром" действует до окончания нынешнего сезона.
23-летний голкипер сыграл за южан в 10-ти матчах действующего розыгрыша чемпионата России и трижды сохранял свои ворота в неприкосновенности.
"Краснодар" набрал 20 очков в 10 турах первенства и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Сторожук – о продлении контракта с Сафоновым: он не уйдет из "Краснодара", даже если будут выгонять
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук поделился мнением о том, возможен ли уход из команды вратаря Матвея Сафонова.
Фото: РПЛ