– Безусловно, Соболев заслужил звание лучшего игрока месяца в РПЛ. Я очень рад за него, он большой молодец. Саша – один из лучших в "Спартаке" на данный момент. Мне всегда приятно наблюдать за тем, как Соболев забивает и приносит победы красно-белым. Надеюсь, сегодня в игре с "Зенитом" это тоже случится, – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня стало известно о том, что Соболев признан игроком месяца по итогам сентябрьских матчей РПЛ. Форвард красно-белых победил в голосовании болельщиков и набрал большинство голосов экспертов канала "Матч Премьер". Трое из пяти представителей канала выбрали Александра, ещё двое – полузащитника "Зенита" Андрея Мостового. "Спартак" и "Зенит" встретятся сегодня в Кубке России, в 20:30 по московскому времени, на стадионе "Открытие Арена". Прошлая очная встреча команд завершилась гостевой победой клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате со счетом 2:1. Тогда голами отличились и Соболев, и Мостовой.
Франко Камоцци: надеюсь, Соболев сегодня забьет "Зениту" и принесет победу "Спартаку"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"