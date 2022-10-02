"Буду ли продлевать контакт? Посмотрим", - цитирует голкипера Sport24.
Летом в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" заморозило продление контракта с Селиховым.
28-летний голкипер защищал ворота "Спартака" в девяти встречах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и трижды отстоял "на ноль".
Красно-белые, обыграв сегодня "Пари НН" (2:1), поднялись на 4-е место в таблице национального чемпионата.
Селихов не стал отвечать на вопрос об истекающем контракте со "Спартаком"
Вратарь "Спартака" Александр Селихов не стал комментировать ситуацию с контрактом со столичным коллективом.
Фото: ФК "Спартак"