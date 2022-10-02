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Шавло: для меня Квинси – лучший игрок, который был в "Спартаке" за все время

Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над "Пари НН" и выделил Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
– Изначально был уверен, что будет тяжелая игра, потому что команда получила всего два дня отдыха после игры с "Зенитом". Молодцы, что отыгрались. Является ли Промес лучшим игроком РПЛ? Для меня Квинси – это лучший игрок, который был в "Спартаке" за все время. Он стабилен. Даже после перехода в "Севилью" Промес был на связи с клубом. "Спартак" – это его команда. У нас он играет в удовольствие, – цитирует Шавло "РБ Спорт".

"Пари НН" принимал московский "Спартак" в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Хозяева открыли счет в первом тайме и ушли на перерыв с преимуществом, но во втором тайме красно-белые отыгрались, забив два мяча – отличились Шамар Николсон и Квинси Промес. У голландского полузащитника в этой встрече гол и голевая передача. По итогам текущего сезона (11 туров РПЛ и три тура Кубка России) на счету Промеса 12 голов и 5 результативных передач. "Спартак" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и идет первым в своей группе в Кубке России.


Шавло Промес Спартак
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