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Кобелев назвал причины неудачных результатов "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о результатах московского клуба в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" проиграло три последних игры - "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:2) в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а также "Оренбургу" в Кубке России (2:2, 3:4 - по пенальти).

"Конечно, три поражения подряд – не тот результат, на который все рассчитывали. Стоит отметить, что не хватает азарта, старания. С чем это связано? Во-первых, команда провела большую ротацию: потеряла двух центральных защитников и двух центральных полузащитников. Эти игроки вели игру и составляли костяк. И самое главное – у "Динамо" сейчас нет лидера. Эти все проблемы вкупе дают такой результат", - цитирует Кобелева "Спорт день за днем".

В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают 8-е место, имея в своем активе 16 очков. Ближайший матч динамовцы проведут в субботу, 8 октября. В гостях "Динамо" сыграет против ЦСКА. Встреча 12-го тура чемпионата России начнется в 16:30 мск.

Напомним, "Динамо" находилось в поисках нового главного тренера в летнее межсезонье, когда из команды ушел Сандро Шварц, позже возглавивший "Герту". В итоге бело-голубые сделали выбор в пользу сербского специалиста Славиши Йокановича.


Кобелев Динамо
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