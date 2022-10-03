"Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что что-то между Селиховым и руководством "Спартака" не ладится. А если не ладится, то они будут рассчитывать на того, кто уже подписал контракт и играет хоть не блестяще, но уверенно. Это Селихову надо думать, что ему делать", - цитирует Кавазашвили Sport24.
Напомним, контракт Александра Селихова со "Спартаком" истекает в конце этого календарного года. Ранее появлялась информация, что с голкипером практически договорились о продлении соглашения, но в связи со сменой руководства в клубе сделка была заморожена. Селихов пропустил несколько матчей красно-белых в этом сезоне, уступая место в воротах Александру Максименко. В последнем туре "Спартак" с Селиховым на воротах переиграл "Пари НН" (2:1).
"Что-то между Селиховым и руководством "Спартака" не ладится". Кавазашвили - об истекающем контракте голкипера
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию вокруг истекающего контракта Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"