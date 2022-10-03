"В матче за Суперкубок-2016 против ЦСКА я забил победный гол. Мутко вручая мне медаль, сказал: "Теперь ты готов получить паспорт!" Я ответил, что всегда был готов — действительно постоянно думал об этом. Очень хотел играть за сборную России. Хочу ли получить гражданство сейчас? Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов", - цитирует Маурисио Sport24.
Напомним, Маурисио вернулся в Россию в сентябре этого года, подписав контракт с "Родиной". Он провел два матча за клуб в Первой лиге, в которых пока не отмечался результативными действиями. Ранее бразилец играл в РПЛ за "Ахмат" и "Зенит", в составе которого дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата России и становился победителем Кубка и Суперкубка страны.
Маурисио покинул "Зенит" в 2017 году. После этого до возвращения в Россию он выступал за греческие "ПАОК" и "Панатинаикос". В этом году полузащитнику исполняется 34 года.
Бразилец, который ранее выступал за "Зенит", заявил, что хочет получить российский паспорт
Полузащитник "Родины" Маурисио выразил желание получить российское гражданство.
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