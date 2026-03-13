Российская премьер-лига

Сочи
13:45
КраснодарНе начат
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
08:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Семшов назвал главную проблему "Спартака" перед матчем с "Зенитом"

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура чемпионата страны между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
Семшов отметил, что, несмотря на недавние победы, у красно-белых остаются проблемы в обороне.

- "Спартак" одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться, - цитирует Семшова "Матч ТВ".

Он также добавил, что у московского клуба есть футболисты, способные завершать атаки, поэтому полностью без мяча красно-белые в этой встрече не останутся.

После 20 туров РПЛ петербургская команда занимает второе место в таблице, набрав 42 очка. "Спартак" имеет 35 баллов и располагается на шестой позиции.

