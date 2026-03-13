Семшов назвал главную проблему "Спартака" перед матчем с "Зенитом"

- "Спартак" одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться, - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Он также добавил, что у московского клуба есть футболисты, способные завершать атаки, поэтому полностью без мяча красно-белые в этой встрече не останутся.
После 20 туров РПЛ петербургская команда занимает второе место в таблице, набрав 42 очка. "Спартак" имеет 35 баллов и располагается на шестой позиции.