Агент Чернова высказался о будущем защитника "Спартака"

- По другим клубам комментировать не буду.
Что касается "Крыльев", они проявили интерес к тому, чтобы продолжить сотрудничество.
Думаю, в ближайшее время встретимся и переговорим о том, что они предложат, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Никита Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. Защитник вышел на поле в составе самарцев в 15 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.
Контракт защитника с красно-белыми истекает по окончании текущего сезона. Интернет-портал Transfemarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 миллионов евро. На счету Чернова два матча за национальную команду России.