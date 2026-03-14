Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
13:45
КраснодарНе начат
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Родина2 тайм
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Агент Чернова высказался о будущем защитника "Спартака"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, выступающего на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Кузьмичева, "Крылья Советов" проявляют интерес к продлению сотрудничества с Черновым.

- По другим клубам комментировать не буду.
Что касается "Крыльев", они проявили интерес к тому, чтобы продолжить сотрудничество.

Думаю, в ближайшее время встретимся и переговорим о том, что они предложат, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Никита Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. Защитник вышел на поле в составе самарцев в 15 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.

Контракт защитника с красно-белыми истекает по окончании текущего сезона. Интернет-портал Transfemarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 миллионов евро. На счету Чернова два матча за национальную команду России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится